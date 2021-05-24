Başak Demirtaş: 'Gülümsüyor diye kimlik kartı vermemişler'
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş; Demirtaş'a "gülümsediği" gerekçesiyle cezaevinde yeni kimlik kartı verilmediğini söyledi.
Edirne Cezevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen eşi Başak Demirtaş, yeni bir fotoğraf yayınladı.
Fotoğrafı Twitter hesabı üzerinden paylaşan Demirtaş, eşi ile uzun bir aradan sona görüşebildiklerini dile getirdi. Yeni kimlik kartı için Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde fotoğrafının çekildiği bilgisini veren Başak Demirtaş, "Nüfus Müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye kimlik kartı vermeyi reddetmiş. Evet, aynen böyle olmuş" ifadelerini kullandı.
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