Başak Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu'ndan Esra Albayrak'a yapılan saldırıya çok sert tepki

30 Haziran 2020 Salı, 22:33

Kadın dayanışması parti gözetmedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Başak Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi.

Albayrak'ın doğum yapmasının ardından kendisine yapılan çirkin saldırıyı kınayan Kaftancıoğlu, "Kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız" dedi.

"DAYANIŞMA DUYGULARIMI İLETİYORUM"

"Günün ve gündemin yoğunluğundan şuan haberdar oldum" diyen Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız!"

DEMİRTAŞ: BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ

Kaftancıoğlu gibi Başak Demirtaş da kadınlara yönelik çirkin ve cinsiyeçi saldırılar karşısında birlikte mücadele ediilmesi gerektiğini savundu.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın."