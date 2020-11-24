Başak Demirtaş'a cinsiyetçi hakarette hapis cezası talebi

24 Kasım 2020 Salı, 15:52

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada cinsiyetçi ve hakaret içerikli paylaşımda bulunup tehdit eden Vedat M. hakkında 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli Vedat M.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde suç unsuru olan paylaşımı yaptığını kabul ettiği belirtildi. Vedat M. iddianameye yansıyan ifadesinde şöyle dedi:

“Suça konulu paylaşımla alakalı sosyal medyada gezerken Selahattin Demirtaş ile alakalı özgürlüğüne ilişkin kampanya başlatılması üzerine açılan hashtagin (konu başlığı) içeriğine girdim. Bu sırada iki şişe bira içmem nedeniyle alkollüydüm. Bu başlık altında yapılan yorumları incelediğimde askerimize, şehitlerimize hakaretler edildiğini gördüm. Bunun üzerine suça konu paylaşımı paylaştım. Paylaştığım sırada eşine hakaret içerikli olduğunu bilmiyordum. Dikkat etmemiştim. Bu paylaşımın sonrasında bu nedenle sildim. Okumadan paylaşım yaptığım için pişmanım. Benim hatam paylaşımın içeriğine dikkat etmemem oldu.”

ADLİ KONTROL DEVAM EDECEK

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği davanın ilk duruşması 12 Ocak 2021’de görülecek. Öte yandan, iddianame hazırlandıktan sonra şüpheli Vedat M. hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz reddedildi. Şüphelinin karara karşı Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı itiraz da reddedildi.