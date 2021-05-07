Başak Demirtaş'tan cezaevi tepkisi: Lebaleb kongreler yapılırken ilk yasaklar buraya geliyor

07 Mayıs 2021 Cuma, 11:16

Gazeteci Erdal Er'in YouTube'daki programına katılan Başak Demirtaş, bu süreçte getirilen görüş kısıtlamalarını ve ailece yaşadklarını anlattı.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İLK YASAKLAR CEZAEVLERİNE

Selahattin'le 18 Nisan'da görüştük. Kapalı görüş yapabildik. Pandemiden sonra görüşler bayağı kısıtlandı. Önce 3 ay boyunca hiç görüşemedik. Sonra ayda 2 defa görüştük. Son iki ayda 3'e çıkarılmışken bir daha indirildi. Bu ay sadece bir defa görebileceğim sanırım. Pandemide ilk yasaklar cezaevlerine geliyor. Bir taraftan lebaleb kongreler yapılırken biz kapalı görüşü dahi kısıtlı bir şekilde yapabildik.

TECRİT İÇİNDE TECRİT

Kapalı görüşte yaklaşık 1 saat görüşebiliyoruz. 1 yılı aşkın bir süredir açık görüş yapamıyoruz. Annesi-babası 2 yıldır Selahattin'i göremiyor. Pandemi sonrası bütün cezaevlerinin koşulları bayağı ağırlaştı. Tüm mahpuslar tecrit içinde tecrit yaşamaya başladı.

PANDEMİ BAHANE EDİLDİ

Türkiye'de cezaevlerinin koşulları hiçbir zaman iyi olmadı. Ama bu hak ihlalleri giderek arttı. Pandemi bahane edildi biraz da. Özellikle siyasi tutsaklar üzerindeki koşullar çok ağırlaştı. Pandemi nedeniyle bir infaz yasası çıkarıldı ve biz bütün mahpusları kapsayacağını ummuştuk. Ancak öyle olmadı. Katiller, tecavüzcüler, çete liderleri çıkarıldı. Siyasi tutsaklar cezaevinde kaldı ve onların durumu daha da ağırlaştırıldı. Çok ağır hastalar 'cezaevinde kalamaz' raporlarına rağmen ölüme terk edildi.

KIZLARIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA

"Kızlarınız bu süreçten nasıl etkileniyor?" sorusu üzerine, Demirtaş şu yanıtı verdi:

Aradan 5 yıl geçti. O zaman çocuklardı, şimdi genç. Böyle çocuklar daha hızlı olgunlaşıyorlar. Önceden birtakım soruları oluyordu. Hem ben hem Selahattin yanıtlıyorduk. Artık Selahattin'in neden cezaevinde olduğunu çok iyi biliyorlar, her şeyin farkındalar. Şimdi hem Selahattin'e hem bana moral oluyorlar.

SİYASİ BİR MÜCADELE DE YÜRÜTÜYORUZ

Yıllardır hakikat çok çarpıtıldı. Başta Erdoğan olmak üzere, iktidar sözcüleri ve temsilcileri tarafından. Hem Selahattin'le ilgili hem diğer HDP'li siyasetçilerle ilgili yalan ve iftiralarla çok büyük bir algı kampanyası yürütülüyor. Dolayısıyla biz sadece Selahattin'le ilgili hukuki bir mücadele yürütmüyoruz. Bir taraftan da siyasi bir mücadele yürütüyoruz. Ve hakikatleri daha fazla anlatmamız gerekiyor. O nedenle belki de daha görünür olmamız gerekiyor.