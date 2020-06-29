Başak Demirtaş'tan tutukluluk kararına tepki: Figen ve Selahattin kaçacakmışmış!

29 Haziran 2020 Pazartesi, 15:12

Başak Demirtaş, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine, “Savcı 6 yıldır delil toplayamamışmış. Figen ile Selahattin kaçacakmışmış.Aqlê sivik barê giran e (Kıt akıl ağır yüktür)” tepkisi gösterdi.

Başak Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösterdi. Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı karar gerekçesinde “şüphelilerin saklanma veya kaçma şüphesini uyandıran somuk olduğuların varlığı”, “delillerin toplanmamış olması” ifadelerine karşı “Savcı 6 yıldır delil toplayamamışmış. Figen ile Selahattin kaçacakmışmış.Aqlê sivik barê giran e (Kıt akıl ağır yüktür)” dedi.