Başakşehir altyapı antrenörü koronavirüsten yaşamını yitirdi

Medipol Başakşehir altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 19:18
Başakşehir altyapı antrenörü koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Medipol Başakşehir tarafından yapılan açıklamaya göre kulübün altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.


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