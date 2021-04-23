Başakşehir altyapı antrenörü koronavirüsten yaşamını yitirdi
Medipol Başakşehir altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Medipol Başakşehir tarafından yapılan açıklamaya göre kulübün altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 23, 2021
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu’na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/oPDHmXyS7j
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