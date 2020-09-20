Başakşehir -Galatasaray maçında gol VAR!
Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir İlçesi Fatih Terim Stadı'nda karşılaşıyor.
Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan Ok
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Demba Ba
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Gol: Dk. 14 Falcao (penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 39 Epureanu, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile galatasaray karşı karşıya geldi.
11. dakikada Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortaya Galatasaraylı Luyindama ile ev sahibi takımdan Demba Ba yükseldi. Pozisyonda Medipol Başakşehir savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Oyun durduktan sonra pozisyonu VAR'dan yeniden inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Demba Ba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
14. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, topu ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
22. dakikada Luyindama'nın hatasında topu kapan Mahmut Tekdemir, soldan ceza sahasına girdikten sonra pasını altıpas gerisindeki Demba Ba'ya aktardı. Senegalli futbolcunun bekletmeden vuruşunda araya giren Marcao, mutlak bir tehlikeyi önledi.
Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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