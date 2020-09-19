Başakşehir ile Galatasaray 25. randevuda

19 Eylül 2020 Cumartesi, 09:58

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 24 maçta sarı-kırmızılıların 11’e 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise mağlup oldu.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 38 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı Başakşehir 1-0’lık skorla kazanırken, diğer maç ise 1-1 berabere sonuçlandı.



SON 5 MAÇ

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan son 5 maçta Aslan’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turuncu-lacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 4 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray, deplasmanda en son 2015 yılında kazandı

Galatasaray, Başakşehir’e karşı deplasmanda son galibiyetini 3 Ekim 2015’te aldı. Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılıların başında Hamza Hamzaoğlu yer alırken, turuncu-lacivertlileri ise Abdullah Avcı çalıştırıyordu. Müsabakada Aslan’ın gollerini Lukas Podolski ile Umut Bulut kaydetmişti.

Bu önemli karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Atilla Karaoğlan’ın Süper Lig’de yönettiği 14 karşılaşmalarda 7 kez ev sahibi takım, 4 kez deplasman takımları galibiyet aldı.