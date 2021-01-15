Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda
Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir ile DG Sivasspor, birbirlerine 25. kez rakip olacak.
Başakşehir ile Sivasspor, Süper Lig’in 19. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 maçta Sivasspor 7, Medipol Başakşehir ise 10 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Yiğidolar 28 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir ise 32 gol kaydetti.
Kırmızı-beyazlı takım, Süper Final Avrupa Grubu müsabakasında da Başakşehir ile 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi. Oynanan 2 mücadele İstanbul temsilcisinin galibiyetleriyle sona ermişti.
Sivasspor ve Başakşehir, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-1 eşitlik ile sona ermişti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.
SİVASSPOR’DA 2 EKSİK
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, turuncu-lacivertliler karşısında takımını yalnız bırakacak.
FAYÇAL FAJR KART SINIRINDA
Sivasspor’un, Başakşehir ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3’er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.
SİVASSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ
Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 8 deplasman maçının sadece 1’ini kaybeden Sivasspor, geri kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Yiğidolar, tek mağlubiyetini gol atamadığı ve 3-0 biten Beşiktaş karşılaşmasında aldı.
YİĞİDO 3 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig’de Sivasspor, 3 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etmişti. Rakip Başakşehir ise son 2 müsabakayı kazandı.
ÇALIMBAY’DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Süper Lig’in son şampiyonu unvanına sahip takımlara rakip olduğu son 14 lig maçını kazanamayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu müsabakalardan 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrılmıştı. Çalımbay, son şampiyon unvanını elinde bulunduran ekiplere karşı son galibiyetini Kasım 2011’de yine Sivasspor’un başında 2-0 Fenerbahçe’yi yendiği maçta almıştı.
SİVASSPOR’UN 500. MAÇI
Sivasspor, Süper Lig´de 500. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda bugüne kadar 499 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, ligde 185 galibiyet, 134 beraberlik ve 180 mağlubiyet aldı. 684 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 692 golü de kalesinde gördü.
DG Sivasspor ligde toplam 689 puan topladı.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok
Video Haberler
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok