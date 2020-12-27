Kasımpaşa kaçtı, Başakşehir yetişti: 2-2

27 Aralık 2020 Pazar, 20:16

Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasından Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadelenin ilk 45 dakikası, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Maç ise 2-2 bitti.

11. dakikada Epureanu’nun uzun pasında ceza alanı içinde Visca topla buluştu. Visca’nın bekletmeden altı pas üzerine gönderdiği topa Aleksic dokundu, ancak top kaleci, Ertuğrul’da kaldı.

14. dakikada Yusuf’un ortasına ceza alanı içinde Anıl kafa ile vurdu. Topu önünde bulan Hajrandinovic’in şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

16. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir’de Aleksic’in sert şutunu kaleci Ertuğrul oyun alanına çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

27. dakikada Visca’nın ceza alanına bindirmesiyle topu içeriye çevirdi. Altı pas içinde Gulbrandsen’i geçen topa Chadli dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

36. dakikada Hajrandinovic’in pasında Skrtel araya giremeyince top Anıl Koç’ta kaldı. Anıl Koç, ceza alanına girdiği sarktığını pozisyonda pasını boştaki Yusuf’a çıkardı ve bu futbolcunun dokunuşunda top filelere gitti. 1-1

42. dakikada Mahmut Tekdemir, Aytaç Kara’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Aytaç’ı ikinci sarıdan kırımızı kart gösterdi.

45+5. dakikada Giuliano’nun ortasında Aleksic ceza alanı içinde topu önce göğsüyle kontrol etti ardından röveşatasında top direkten döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar vardı.

Rafael sarı kart gördü. 85. dakikada Hodzic Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi.

90 artılarda Visca skoru 2-2 yaptı. Maç da bu skorla bitti.



Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Süleyman Abay xx, Erdem Bayık xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Cemali Sertel x, Aleksic xx, Mahmut Tekdemir xx, Visca xx, Chadli xx, Giuliano x, Gulbrandsen x

Yedekler: Ahmet Said, Uğur Uçar, Hasan Ali, Ponck, Berkay Özcan, Azubuike, Deniz Türüç, Kerim Frei, Mehmet Topal, Crivelli

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Tirpan xx, Hadergjonaj xx, Tomas Brecka x, Haddadi xx, Sadiku xx, Aytaç Kara x, Anıl Koç xx, Yusuf Erdoğan xx, Hajrandinovic xx, Armin Hodzic x

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Ahmet Oğuz, Doğucan, Evren Eren, Yasin Dülger, Kevin Varga, Alan, Hasa Emre, Koita

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Chadli (dk. 27), Visca (90) (Başakşehir), Yusuf Erdoğan (dk. 46), 85 Hodzic (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Aytaç Kara (dk.42) (Kasımpaşa)



