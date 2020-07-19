Başakşehir maçında elektrikler gitti, sosyal medya patladı
Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler kesildi.
Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler kesildi.
Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler gitti. Müsabakanın 66. dakikasına girildiği sırada bir anda stadyumun elektrikleri kesildi. Bu dakikaya kadar turuncu-lacivertlilerin 1-0’lik üstünlüğü bulunuyordu.
Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi.
Sosyal medyada ise "Trafoya kedi girdi" esprileri yapıldı.
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