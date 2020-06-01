Başakşehir sessizce çalışıyor!
Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yoğun yağmur yağışı altında dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı