Başakşehir sessizce çalışıyor!

01 Haziran 2020 Pazartesi, 15:47

Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yoğun yağmur yağışı altında dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.