Başakşehir-Sivasspor karda buzda 1-1
Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: 1-1
STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 75 Mehmet), İrfan Can (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Leonardo), Aleksic, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano), Crivelli
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir (Dk. 90+5 Coffie), Hakan, Fajr (Dk. 90 Camara), Erdoğan (Dk. 69 Kone), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare
GOLLER: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir) - Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Epureanu, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Robin Yalçın, Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 23’e yükseltti.
4’üncü dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy, yoğun kar yağışı nedeniyle kış topuyla (Turuncu top) oyuna devam edilmesini istedi.
11’inci dakikada Aleksic’in sol kanattan yerden ortasında ön direkte Demba Ba’nın şutu yandan aut çıktı.
14’üncü dakikada Aleksic’in ortasında Demba Ba’nın penaltı noktası üzerinden şutu üstten auta gitti.
34’üncü dakikada kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy kaybolan saha çizgilerinin kapanması üzerine temizlenmesini istedi.
38’inci dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı çift vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde Deniz topa dokundu Aleksic’in yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.
42’nci dakikada Gradel’in ceza sahası içinde ön direğe ortasında Hakan Arslan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
52’nci dakikada İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ponck’un kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
55’inci dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Robin Yalçın’ın dokunduğu top direğe çarparak auta çıktı.
56’ncı dakikada hakem Alper Ulusoy yeniden saha çizgilerinin temizlenmesini istedi.
72’nci dakikada kar yağışının devam etmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy saha çizgilerinin yeniden temizlenmesi istedi.
75’inci dakikada Deniz’in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
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