Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesini uzattı
Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Başakşehir'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Volkan Babacan ile sözleşme yenilendiği belirtildi.
2014 yılında Başakşehir'e katılan Volkan Babacan yedi sezonda 184 maça çıktı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz."
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