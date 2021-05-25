Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, takımdan ayrıldığını açıkladı
Fransa Ligue 1’de 10 yıl sonra Lille’i şampiyonluğa taşıyan Christophe Galtier, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Bu sezon Fransa Ligue 1’de Paris Saint Germain’i geride bırakarak şampiyon olan Lille’de teknik direktör Christophe Galtier, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galtier, L’Equipe verdiği röportajda, kontratının bitmesine bir yıl kala takımdan ayrıldığını söyledi.
“BURADA SÜREMİ DOLDURDUM”
Lille’in başında dördüncü sezonun tamamlayan Galtier, “Burada yeterince zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Almış olduğum karar takımla ile ilgili değil. Şampiyon olmasak da aynı kararı verirdim. St. Etienne’de yaptığım hatayı yapmak istemiyorum.” dedi.
“ÜÇ TAKIM İLGİMİ ÇEKİYOR”
5 takımdan teklif aldığını belirten Galtier üç takımın ilgisini çektiğini söyledi, “Bu işlerle ilgili çok fazla düşünmediğim için danışmanlarıma gelen bazı teklifler var. Bunlar 3 tanesi ilgimi çekti; Lyon, Nice ve Napoli. Henüz kimseyle anlaşma imzalamadım.”
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