Başakşehir, yeni sezon formalarını su altında tanıtacak
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunda giyeceği alternatif formayı su altında tanıtacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin bu sezon giyeceği alternatif formanın tanıtımı Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilecek. "Su" temalı yeni sezon formaları, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in üzerinde görücüye çıkacak.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı öncülüğünde 2030'a kadar ulaşılması planlanan temiz su ve sanitasyon, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi ve sudaki yaşam temalarında farkındalığı arttırmaya çalışacak.
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