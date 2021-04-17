Başakşehir’de 1 pozitif vaka!
Başakşehir'de son yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig’in 35. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Başakşehir’de korona virüs şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 1 oyuncunun hastalığa yakalandığını belirtti.
Başakşehir tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Futbol A Takımı, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVİD-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.
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