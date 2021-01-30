Başakşehir'de Aykut Kocaman tamam!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

AA
30 Ocak 2021 Cumartesi, 16:04
Başakşehir'de Aykut Kocaman tamam!
Abone Ol google-news

Medipol Başakşehir Kulübü, Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. 
Kulüp, detaylı bilgilerin pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler