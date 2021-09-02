Başakşehir'de Enzo Crivelli ile yollar ayrılıyor
Yeni sezona kötü bir performansla başlayan İstanbul Başakşehir FK, forvet hattını değiştirmek için kolları sıvadı.
Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Medipol Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli, Fraport Tav Antalyaspor' transfer oluyor.
Süper Lig'de ilk 3 haftada 3 mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yapan Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Enzo Crivelli, Fraport Tav Antalyaspor'a 1 yıllığına kiralandı.
Turuncu-lacivertlilerle Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız santrfor, Başakşehir formasıyla 88 maça çıkıp, 16 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.
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