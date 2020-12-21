Başakşehir’de Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcunun korovavirüs testi pozitif çıktı

Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İHA
21 Aralık 2020 Pazartesi, 20:13
Başakşehir’de Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcunun korovavirüs testi pozitif çıktı
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Lige ağırlık vermek isteyen geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Futbolcunun tedavisine başlandı. İsim ise açıklanmadı.


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