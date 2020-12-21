Başakşehir’de Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcunun korovavirüs testi pozitif çıktı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 20:13

Lige ağırlık vermek isteyen geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Futbolcunun tedavisine başlandı. İsim ise açıklanmadı.