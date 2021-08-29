Başakşehir'de 'Kocaman' düş kırıklığı

29 Ağustos 2021 Pazar, 10:11

Bir önceki sezon takımı mutlu sona ulaştırarak Süper Lig'in 6. şampiyon takımı unvanını kazandırıp tarih yazan Okan Buruk'un görevi bırakmasıyla Medipol Başakşehir'in teknik direktörü olan Aykut Kocaman, yeni sezona iyi bir giriş yapamadı.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon da ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Kocaman, Başakşehir ile ilk galibiyetine 7. maçında ancak ulaşabilmişdi. Aykut Kocaman yönetiminde 19 Süper Lig maçına çıkan Başakşehir, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 de yenilgi almıştı.

Başakşehir, Kocaman ile yeni sezona eski günlere dönme umuduyla başladı ama ilk 3 maçta puan alınamadı. Böylece Kocaman yönetimindeki Başakşehir toplamda 22 Süper Lig maçında 10. yenilgisini almış oldu.

Geçen sezon Kocaman yönetiminde 2 de kupa maçı oynayan Başakşehir, 1 galibiyet bir de mağlubiyet aldı. Tüm resmi maçlar hesaplandığında Kocaman'lı Başakşehir, 24 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 de kez de yenilgiyle ayrıldı sahadan.

SON ANDA KURTULDU

Kocaman, geçen sezon 24 puanla 15. sırada devraldığı takımı, zaman zaman küme düşme hattında yer alsa da sezon sonunda 48 puanla 12. sıraya taşıyıp, ligde tutmuştu. Ancak genel itibarıyla 6. şampiyon, ligde şampiyonluk yaşamış teknik adam Kocaman yönetiminde henüz arzulanan çizgiye gelebilmiş değil.