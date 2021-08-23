Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin golüyle ilgili flaş açıklama

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 02:49

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe aleyhine iptal edilen golü yorumlayan Rıdvan Dilmen: "Güzel bir gol vardı aslında ama o da hakemden döndü. Çok yetenekli bir hakemden bahsediyoruz. 2-3 yıldır müthiş çıkışta. Bu pozisyon auta gitseydi kesinlikle aut verecekti. Hakemlerin psikolojisini biliyorum. Dönüp bakmazdı. Antalya’daki bütün oyuncular o anda oyunu bırakmadı. 1-2 tane oyuncu hakeme bayrağı gösterdi sadece. Hatta top ağlara gittikten sonra Boffin savunmaya isyan etti. Gol olmasayı autu verirdi" dedi.

Miha Zajc gibi çabuk oyuncuların maça alınması gerektiğini vurgulayan Dilmen: "Fenerbahçe’nin 3 değişiklik yapması gerektiğini düşünüyorum. Nazım, Osayi ve Samatta’nın çıkarılması lazım. Kim 2 hata yaptı. Herhalde pek ısınamadı. Rakibi topa verdi. Kontralarda vücudunu kullanması lazım. Onun dışında şu anda diğer stoperler iyi oynuyor. Kim için de biraz bekleyelim" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Tisserand’ın çok rahat çıkması Nazım’dan dolayı. Ağır bir oyuncu olduğunun altını çizelim. Tek taraflı maç olduğu için pek göremedim. Bir tane kısa çalım yedi dönemedi. Orta sahaya geldiğimizde Sosa’nın çok top kaybettiğini görüyoruz. Yarı yarıya bir top kaybı var. Gustavo ise müthiş bir enerjiyle oynuyor. Takımdaşlık adına özverisi yüksek.

Osayi ve Ferdi gibi 2 çabuk oyuncu var. Ferdi kötü de oynamadı bugün. Ama buranın oyuncusu değil. Muhammed yetenekli bir oyuncu. Fakat kolay değil. Bir ara, 55-60’larda nefes nefese kalmıştı. Hocası da doğru zamanda çıkardı.

Ben Pereira olsam, Mesut’u bu maçta kullanırdım. Böyle bir oyuncuyu içerde oynadığınız lig maçının ilkinde oynatmamanın bir sebebi vardır illa ki."