Rıdvan Dilmen'den yeni yıldız Teixeira açıklaması!

29 Ağustos 2021 Pazar, 07:30

TRT Spor'un yeni yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün oynanan Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçına dair açıklamalarda bulundu. Maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın faktörüne dikkat çekti.

Alex Teixeira'nın ilk 45 dakikalık performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen: "Sergen Yalçın, Teixeira’dan ötürü farklı bir formata geçmeli. Teixeira ile tek önlibero oynamanız başınıza bela açabilir. Teixeira’nın şutunda kalecinin yakalama şansı yoktu. Teixeira’yı 60. dakikada çıkarmaları lazım. Bazı teknik direktörler oynatmaz biliyor musun? Ama Sergen’in farkı burada. O riski almayı çok seviyor. 60-70’te çıkarabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş’ın da 2. golü bulması lazım" dedi.

Beşiktaş'taki oyuncu havuzunun niteliğinden bahseden ünlü yorumcu: "Karagümrük bir kere tehdit edebildi. Orada da Beşiktaşlı oyuncular çabuk kademeye döndü. İlk yarı 4-1 bitebilirdi. Pozisyonlar olsaydı 4-1 bitebilirdi. Zor bir maç. Beşiktaş, 2. golü bulursa çok daha rahatlar. Beşiktaş’ın yedek kulübesine baktığımız zaman, skoru 4’e 5’e götürecek oyuncular var" diye konuştu.

Takımın yeni transferlerinden Michy Batshuayi'nin 45 dakikalık performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen: "Batshuayi inanılmaz bir coşku ve istekle oynuyor. Birkaç haftaya çok daha iyi duruma gelebilir. Ghezzal da ona çok uyumlu. Çok etkili ve acayip şekilde coşkulu. Bunun dışında, kapanan takımlar… Mesela Karagümrük… Farklı anahtarlar lazım… Kilidi çözebilecek oyuncular lazım… Beşiktaş’ta problem çözen çok oyuncu var" ifadelerini kullandı.

"COŞKUYA DEVAM..."

Rıdvan Dilmen, maç sonunda: "Geçtiğimiz yıl Beşiktaş’ta müthiş istek vardı ve 2 kupayla bitirmişlerdi. Antep’te N’Sakala’dan ötürü biraz moral düşüklüğü vardı. Bugün, Karagümrük maçında coşkuyu devam ettirdiler. Kadrolarını hemen hemen muhafaza edip takviyeler yaptılar. Takviyelerin gecikme sebebi de Sergen hocayla olan anlaşma süreciydi" dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl 3 farklı kulvarda yarışacağını hatırlatarak taktiksel değişikliği işaret etti. Dilmen: "Şampiyonlar Ligi çok farklı bir lig. Hız ve tempoda çok gerilerdeyiz biz. Bu tempoyu kaldırabilmek için kadro derinliği tek başına yetmez. Taktiksel derinliğe de ihtiyaç var. Beşiktaş taraftarı 4-2-3-1’e hazır olsun" vurgusunda bulundu.

Dilmen, konuşmasının devamında Salih Uçan'ın gördüğü kırmızı kart hakkında: "Beşiktaş’ın 2 haftalık sistemi aynıydı. İlk 2 haftadan sonra Sergen Yalçın sadece bireysel değişiklik yapmadı. Ne yaptı? Sistem ve oyuncu değişikliği. Salih geçen hafta iyiydi. Bugün iki arada bir derede kaldı. Çaylakça gördüğü kartlar oldu" diye konuştu.