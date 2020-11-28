Başakşehir-Denizli maçında müthiş goller kazanan yok
Medipol Başakşehir, Denizlispor'a 25 dakikada 2 gol attı. 3-0'ı buldu, 90. dakikadan sonra Denizli maçı 3-3 bitirdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 11 ve 21 Gulbrandsen, 59 Demba Ba (Medipol Başakşehir), 62 Özer, 90 Rodellega, 90 artı 7 Murawski (p)
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak maç 3-3 sona erdi.
11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.
19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlara gitti.
21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.
30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
2. yarıda goller vardı. 59. dakikada Demba Ba skoru 3-0 yaptı.
62. dakikada Özer Denizlispor'u umutlandırdı: 3-1.
90. dakikada Rodellega skoru 3-2 yaptı. 90 artı 7'de Murawski penaltıdan skoru eşitledi, maç da 3-3 bitti.
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