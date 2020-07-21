Başakşehir’den kafa karıştıran paylaşım

21 Temmuz 2020 Salı, 12:15

Şampiyonluk kutlaması hazırlıklarına başlayan turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya paylaşımları hızla sürüyor. Başakşehir’in sosyal medya ekibi bu sefer de Netflix'te yayınlanan popüler Dark dizisine atıfta bulunarak bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, “Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark, illüzyondan başka bir şey değildir. Dün, bugün ve yarın peş peşe gelmez. Sonsuz bir döngü hâlinde birbirlerine bağlıdırlar. Her şey birbirine bağlıdır." İfadelerine yer verildi.