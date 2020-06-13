Başakşehir'den yenilmezlik serisi
Başakşehir, Alanyaspor’u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Medipol Başakşehir, Alanyaspor’u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8
maça çıkardı.
Süper Lig’in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek başarılı performansını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler bu maçla birlikte yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, ligde en son 19. haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler daha sonra oynadığı 8 müsabakada 6 kez galip gelirken, 2 kez de berabere kaldı.
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