Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe kupada yok
Zorlu mücadelede Fenerbahçe - Başakşehir karşılaştı, Başakşehir turu geçti.
Fenerbaphçe 1 Başakşehir 2
Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Atilla, Caner (Serdar), Ozan, Sosa, Ferdi (Valencia), Sinan (Mesut), Thiam (Samuel), Cisse (Samatta)
Yedekler: Altay, Serdar Aziz, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Sadık, Samuel Osayi, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım, Mesut Özil
Başakşehir: Volkan, Uğur(Duarte), Ponck, Epureanu, Sertel, Azubuike, Youssouf, Deniz Türüç (Gulbrandsen), Berkay, Fernandes, Demba Ba.(Crivelli)
Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Leonardo, Giuliano, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli, Emir Şenocak
Gol: Junior Fernandes (dk. 42), 96 Gulbrandsen(M.Başakşehir), 72 Valencvia (F.Bahçe)
Kırmızı kart: Lemos (dk. 45) (Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe, M.Başakşehir’i konuk etti, maçı kazanan konuk ekip tur atladı..
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sosa, penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş’ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.
21. dakikada Junior Fernandes’in pasıyla ceza sahası içine giren Deniz Türüç karşı karşıya pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Harun gole izin vermedi. Dönen topu Szalai uzaklaştırdı.
42. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Deniz’in pasında topla buluşan Berkay, sağ kanattan bindiren Junior Fernandes’i gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-1
45. dakikada Hakem Fırat Aydınus, Deniz Türüç’e yaptığı hareket sonrasında Lemos’a sarı kart gösterirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
45+3. dakikada sol kanattan Cemali’nin yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 47. dakikada Samuel vurdu savunma başarılıydı. 51. dakikad Cisse vurdu, defans çıkardı.
72. dakikada Cisse'nin pasında Valencia topu ağlara yolladı:1 -1.
Maçın 90 dakikası 1-1 bitti, uzatmaya gitti.
96. dakikada Gulbrandsen kaleci hatasından skoru 2-1 yaptı.
Maç da bu skorla biterken Fenerbahçe kupaya veda etti, Başakşehir ise tur atladı ve son 4'e kaldı.
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