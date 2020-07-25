Başakşehir'in yıldızına İspanya'dan talip var

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:29

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Başakşehir'de gözler transfere çevrildi. Canlı yayında açıklamalar yapan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'a Fenerbahçe ve Sevilla'nın ilgisi olduğunu açıkladı.

Önceliğinin Avrupa olduğunu açıklayan İrfan Can Kahveci "Başkan ile sezon başında sözleşme imzalarken, 'Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim' diye söz vermiştim. Başkan da 'Öyle bir şey olursa izin veririm' demişti. İspanya Ligi'ni istiyorum. Hedefim o." iadelerini kullandı.

Daha sonrasında İrfan Can ile ilgili Başkan Gümüşdağ, "Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. İrfan Can'ı Sevilla takip ediyor. Hayalini Avrupa'da kurmasını söyledik." dedi.

"HASAN ALİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali'nin Başakşehir'e transfer dedikoduları hakkında da konuşan Gümüşdağ, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen, Clichy'nin arkasına gelir" diye konuştu.