Başakşehir'in zirve takibi!
Süper Lig’in 27’nci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Dk. 88 Guldbrandsen), İrfan Can (Dk. 82 Azbuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk. 82 Mehmet), Crivelli, Ba (Dk. 88 Berkay)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, N’Sakala, Ceyhun, Salih (Dk. 73 Onur), Bakasetas, Efecan (Dk. 86 Umut), Fernandes, Cisse
GOLLER: Dk. 64 Mahmut, Dk. 80 (P) Visca (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Crivelli (Medipol Başakşehir) - Ceyhun, Fernandes, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig’in 27’nci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Başakşehir’in gollerini 64’üncü dakikada Mahmut ve 80’inci dakikada penaltıdan Visca kaydetti.
5’inci dakikada Visca’nın atak yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Crivelli’nin kafayla dokunuşu üstten auta çıktı.
11’inci dakikada Cisse’nin ceza sahasında Bakasetas’a pasında Yunan futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
37’nci dakikada Edin Visca’nın pasında Ba’nın ceza sahası çizgisi üzerinden şutu direğin yanından auta çıktı.
43’üncü dakikada Salih’in pasında Fernandes’in ceza sahası çaprazından şutu üstten auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
53’üncü dakikada Visca’nın ceza sahasına girerek yaptığı sert şutu kaleci Marafona çıkardı, devamında savunma topu uzaklaştırdı.
64’üncü dakikada Başakşehir golü buldu. İrfan’ın ortasında Mahmut Tekdemir’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
80’inci dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın şutunda Tzavellas’ın müdahalesinde hakem Ali Şansalan önce korneri işaret etti. VAR Sistemi'nde pozisyonu inceledikten sonra hakem Şansalan ceza alanı içinde Tzavellas'ın elle oynadığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca takımının 2’nci golüne imza attı.
Mücadele Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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