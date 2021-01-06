Başhekimden skandal talimat: Hemşirelerin komutanısınız, emredeceksiniz, yapacaklar!

06 Ocak 2021 Çarşamba, 18:38

İzmir'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım’ın hastane WhatsApp grubunda hemşireleri hedef alan hakaret içerikli mesajları ortaya çıktı.

Başhekim Yıldırım, hastanenin Whatsapp grubundan hastane doktorlarını hemşirelere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda skandal uyarıda bulundu.

Sağlıkpersonelihaber.net’in haberine göre, Başhekim Yıldırım, “Siz doktorlar hemşirelerin komutanısınız, arkadaşı değil. Emredeceksiniz ve yapacaklar, hastaların battaniyesi eksik, çarşafı yırtık, yastığı yok.” diyerek hastanedeki yönetim eksikliklerini itiraf ederken mesajının devamında “Şefkat desen hiç yok zaten, öküz gibi tavırlar.” hakaretinde bulundu.

İşte o mesajlar:





