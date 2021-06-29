Basın meslek örgütlerinden ‘polis şiddeti’ne karşı ortak eylem: ‘Elinizi basından çekin’
Basın meslek örgütleri, AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın polis tarafından boğazına basılarak nefessiz bırakılmasına tepki göstermek için bir araya geldi. Basın emekçileri, yaptıkları ortak eylemde, ‘Elinizi basından çekin’ dediler.
19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü takip eden AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’a uygulanan polis şiddetine karşı 15 basın meslek örgütü İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenledikleri eş zamanlı eylemler düzenledi. Basın meslek örgütleri gazetecilere şiddet uygulayan kamu görevlilerinin suç işlediğini belirterek “Bu gidişe hep birlikte dur demeliyiz” dedi.
‘BOYNUMA BASAN POLİSLER HÂLÂ GÖREVDE’
Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde toplanan basın meslek örgütleri ve gazeteciler, İstanbul Valiliği’ne yürüyerek gazetecilere yönelik artan ‘polis şiddetini’ protesto etti. “Nefes alamıyoruz”, “Çek elini basından”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Özgür basın özgür ülke” sloganlarının atıldığı eylemde, basın meslek örgütleri yetkililere, “Elinizi basından çekin” çağrısı yaptı. Polisin boğazına bastırarak nefessiz bıraktığı Bülent Kılıç ise “Boynuma basan polis hâlâ görevde, hangimiz kendisini güvende hissediyor?” diye sordu.
Kılıç, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Bir insanın nefesinin kesilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna şahitlik ettim. Görüntü o kadar ağırmış ki insanlar bu kadar reaksiyon verdi. Kısa bir mesaj veriyorum; dünden beri Anadolu Ajansı’ndan, çeşitli televizyonlardan arkadaşlarım arıyor çünkü birbirimizi tanıyoruz ama bazı televizyonlar bu haberi görmediler. Buna çok üzüldüm, bu mesleki bir sorun. Beni arayıp soranlar kurumlarında bile bunu yayımlayamadılar. Böyle bir davaya yürekten sahip çıkanlara teşekkür ederim.”
15 basın meslek örgütü adına valilik önünde ortak açıklamayı ise gazeteci Filiz Gazi okudu. Gazi, “Gazeteciliği boğamayacaksınız haksızlığa uğrayan, ormanına sahip çıkan insanlar polis ve jandarma şiddetine uğruyor. Meslektaşlarımızı toplum adına görevini yürütürken şiddetle karşı karşıyayız. İçişleri Bakanlığı’nın yasadışı genelgesinin ardından bu durum daha ağır bir hal almış durumda. Güçlükle ‘nefes alamıyorum’ diyen Bülent Kılıç ölümden döndü. ABD’deki görüntüler tüm dünyada infial yaratmışken ülkemizdeki polislerin bunu örnek alması bizi derinden üzdü. Gazetecilik suç değildir, asla kabul etmeyeceğiz. Cezasızlık zırhına güvenmeyin mutlaka yargılanırsınız” ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından gazeteciler tepki amaçlı fotoğraf makinelerini valiliğin demir korkuluklarına astı.
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