‘Başka Bir Ocak’: 3. yılında çevrimiçi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Başka Sinema, iki yıldır sürdürdüğü “Başka Bir Ocak” etkinliğini bu yıl çevrimiçi yapıyor. 31 Aralık tarihinde başlayacak sinema etkinliği, 10 Ocak’a kadar sürecek. Çevrimiçi gösterimi yapılacak filmlerin birçoğu daha önce Türkiye’de gösterilmeyen ya da seyircinin izleme imkânı bulamadığı filmler arasından seçildi.

Başka Sinema’nın seçkisindeki filmler şöyle:

- 2020 Venedik Film Festivali’nde seçkideki tek yerli film olarak Dünya Prömiyerini yapan ve Eleştirmenlerin Haftası bölümünde büyük ödüle layık görülen, daha sonrasında 57. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olmak üzere 5 ödülün sahibi olan “Hayaletler”.

- “Haunting of the Hill House”un yazarı Shirley Jackson’ın hayatına odaklanan ve başrolde Elizabeth Moss’un bulunduğu, Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüş “Shirley”.

- Christian Petzold’ün 70. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan filmi “Undine”.

- The Guardian ve Vanity Fair tarafından yılın en iyi filmlerinden biri olarak ilan edilen, Jude Law’un performansıyla filmin ruhunu yansıttığı bir hırs ve aile hikâyesi olan “Yuva / The Nest”. Filmin yönetmeni Sean Durkin.

- Yine 2020’nin En İyi Filmleri listelerinde adından söz ettiren, korku janrının sadece kan ve şiddetten ibaret olmadığını kanıtlayan, insanların derin ölüm korkusunu her saniyesinde izleyiciye hatırlatan “She Dies Tomorrow”.

- Daha önce Moon’un görsel dünyasını yaratan ve Shaun of the Dead’in ekibinde yer almış yönetmen Gavin Rothery’den “Archive”.

- 70. Berlin Film Festivali’nde En İyi İlk Film ve Teddy Ödülü’ne aday olan, aile kavramının ne kadar komplike olabileceğini, sevgiyle şiddetin el ele dolaştığı bir atmosferde sergileyen “Vahşi Bölge / Wildland”.

- Fransa’nın Oscar adayı, başrolünde Rainer Werner Fassbinder’in favori oyuncularından Barbara Sukowa’nın yer aldığı, iki kadının senelere yayılan ve gizli yaşanmak zorunda kaldıkları aşklarını etkileyici bir dille anlatan “İkimiz / Deux”.

- Emma Suarez’in başrolünde 55 yaşındaki bir kadının arkadaşlarıyla bir Yunan Adası’na giderek kendini yeniden keşfetmesini anlatan “Window to the Sea”.

- Massoud Bakhshi’nin gerçek bir televizyon programından esinlendiği, günümüz İran’ında distopik bir dünya modeli kuran, kocasını öldürmekle suçlanan bir kadının çıktığı televizyon programında affedilip affedilmeyeceğini anlatan, Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nün de sahibi olan “Yelda, En Uzun Gece”.

BİLETLERİ NASIL ALIRIZ?

Başka Bir Ocak kapsamında gösterilecek film biletlerinin adet fiyatı 11 TL, 12 filmlik paket fiyatı ise 99 TL olarak belirlendi. Film paketini seçen seyircilere bu yıl 100 yaşında olan Charlie Chaplin’in “The Kid” filmi ve 50. yaşını dolduran Andrey Tarkovski’nin “Solaris” filmleri hediye ediliyor. Ayrıntılar: www.baskasinema.com