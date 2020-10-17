Başka Sinema, David Lynch’in kült filmlerini izleyiciyle buluşturuyor

17 Ekim 2020 Cumartesi, 11:23

David Lynch, AFP

Lynch’in 1977 yapımı "Eraserhead", 1980 yapımı "Fil Adam", 1992 yapımı "İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü", 1997 yapımı "Kayıp Otoban", 1999 yapımı "Straight’in Hikâyesi" ve 2001 yapımı "Mulholland Çıkmazı" adlı filmleri gösterilecek.

'ERASERHEAD'

David Lynch’in “Eraserhead” adlı ilk uzun metraj filminde işi, sevgilisi ve yeni doğmuş deforme bebeği gibi etmenlerle anbean zihni karanlık tarafa geçen Henry Spencer’ın hikâyesi anlatılıyor.

Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph ve Jeanne Bates’in rol aldığı film bu hafta üç lokasyonda gösterilecek.

'FİL ADAM'

David Lync’in “Fil Adam” adlı filminde Viktorya Dönemi’nde bir doktor olan Frederick Treves’in, bir sirkte rastladığı ve görüntüsü sebebiyle hor görülmüş John Merrick ile tanışması sonrası gelişen olaylar konu ediniyor.

John Hurt ve Anthony Hopkins’in başrollerde olduğu, Anne Bancroft ve John Gielgud’un rol aldığı film bu hafta beş lokasyonda gösterilecek.

'İKİZ TEPELER: ATEŞTE BENİMLE YÜRÜ'

David Lynch’in kült dizisi “İkizi Tepeler”in ön hikâyesi niteliğini taşıyan “İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü” adlı film FBI ajanı Chet Desmond’un Teresa Banks cinayetine dair gizemli bir ipucu bulması ve ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Ardından bir yıl sonra, İkiz Tepeler’e yakın bir kasabada yaşayan genç Laura Palmer’ın hayatının son bir haftasında yaşanan olaylar aktarılıyor. Palmer’ın iki sevgilisi, uyuşturucu bağımlılığı, zor bir adam olan babası, kısaca hayat hikâyesi, ardından dizide yaşanacak pek çok olaya etki ediyor.

Sheryl Lee, Ray Wise, Madchen Amick, Heather Graham ve Dana Ashbrook’un rol aldığı film bu hafta altı lokasyonda gösterilecek.

'KAYIP OTOBAN'

David Lynch klasiklerinden “Kayıp Otoban” adlı filmde eşi Renee’yi öldürmekle suçlanan müzisyen Fred’in farklı hayatlarla kesişen ve zamanı bulanıklaştıran hikâyesi anlatılıyor.

Bill Pullman, Patricia Arquette, John Roselius ve Michael Massee’nin rol adlığı film bu hafta altı lokasyonda gösterilecek.

'STAIGHT'İN HİKÂYESİ'

David Lynch imzalı “Straight’in Hikâyesi” adlı filmde arasının uzun bir süredir bozuk olduğu abisinin rahatsızlandığını duyduğunda onun yanına gitmeye karar veren 73 yaşındaki Alvin’in, çim biçme makinesiyle çıktığı yolculuğu anlatılıyor.

Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jane Galloway Heitz ve Joseph A. Carpenter’ın rol aldığı film bu hafta dört lokasyonda gösterilecek.

'MULLHOLLAND ÇIKMAZI'

David Lynch’in başyapıtlarından “Mulholland Çıkmazı”nda bir trafik kazasından sonra hafızasını kaybeden Rita ile Hollywood’da şöhret olma gayreti içindeki Betty’nin yollarının kesişmesi ve beraberinde yaşanan olaylar anlatılıyor.

Naomi Watts, Laura Harring, Robert Forster, Justin Theroux ve Jeanne Bates’in rol aldığı film bu hafta beş lokasyonda gösterimde olacak.

Gösterimlerle ilgili detaylı bilgi için buraya bakılabilir.