Başkan Atay: Birlikte acil tedbir alalım
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçede meydana gelebilecek olası bir depreme hazırlık ve depremin en az hasarla atlatılabilmesi için toplantı yaptı. Başkan Mehmet Fatih Atay, çalışmalar sonucu elde ettikleri verilere göre, Efeler’deki binaların 4’te 3’ünün dayanıksız olduğunu açıkladı.
Başkan Atay, “Tüm kurumlar olarak birlikte çalışıp acil tedbirler almalıyız” dedi. Toplantıda, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, telekonferans üzerinden konuşma yaptı ve Aydın ve Efeler bölgesinde beklenen deprem hakkında bilgi verdi.
KURUMSAL İŞBİRLİĞİ
Belediye Başkanı Atay, “Belediyemizin ilgili müdürlüğü 1 buçuk yıl içinde Efeler’deki binaların raporunu çıkardı. İlçemizdeki 43 bin 638 binadan yalnızca 4’te 1’i depreme dayanıklı 4’te 3 maalesef yorgun ve dayanıksız binalar. Bu durum bizi acil tedbirler almaya zorluyor. Bu toplantı sonunda alacağımız kararlara tüm kurum ve kuruluşlar olarak hepimiz uymalıyız. Bu kararlar belki birilerinin daha çok para kazanmasına engel olacak ama küçücük bir çocuğun hayatını kurtaracak” dedi. Tüm kurumların bir araya gelerek yol haritası çizmesi gerektiğini vurgulayan Atay, “Bizim hiçbir siyasal korkumuz yok. Seçilip seçilememe kaygımız yok. İnsanlarımızın yaşamını kötü etkileyecek hiçbir karar almayacağız. Makamların gelip geçici olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlikte karar alalım ve uygulayalım” ifadelerinde bulundu.
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