Muhittin Böcek: Ölüm döşeğinde haksızlığa uğradık

12 Nisan 2021 Pazartesi, 16:15

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Hizmet Binası'nda Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından 251 gün sonra ilk kez meclise katılan Başkan Böcek, alkışlarla karşılandı. Gündem konuşmalarının arından AK Parti'li, CHP'li, MHP'li, İYİ Parti'li, DSP'li ve SP'li meclis üyeleri, gündemde yer alan maddeleri oyladı. Mecliste gizli oylama usulüyle meclis başkan vekilleri, meclis divan katip üyeleri, encümen ve komisyon üyeleri için seçim yapıldı.

'DUALARIYLA KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR EDERİM'

251 gün sonra ilk defa meclise katılan Başkan Böcek, hastalığı süresince desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, konuşmasına başladı. Başkan Böcek, “Türkiye'mizin değişik yerlerinden dualarıyla iyi dilekleriyle katkı koyan, burada bulanan meclis üyesi arkadaşlarımıza, genci yaşlısı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yoğun bakımla birlikte 108 gün hastanede beraber yattık. 7'nci meclisimize kadar emek veren, katkı koyan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca mecliste almış olduğunuz kararlarla iyi dileklerinizle desteğiniz için tüm siyasi partilere meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

'ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Siyasetin, seçim zamanlarında yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Böcek, “Zaman zaman haksızlığa uğradık, bizler ölüm döşeğindeyken, ancak geçmişle hesabımız, kitabımız yoktur. Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağızım bugün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi hep birlikte güzel şeyler söyleyeceğiz. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Bu süreci böyle dedik ve hep güzel şeyleri konuşacağız. Antalya'mız için kaldığımız yerden aynı kararlılıkla 19 ilçe belediye başkanımla kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyaset, seçim zamanlarında yapılır. Zaten 27 yıldır Antalya halkı beni iyi bilir. Bu düşünceyle Allah'ın izniyle Antalya için çalışmalara devam edeceğiz. Tüm siyasi partilere başarılar diliyorum, herkese sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos 2020'de, koronavirüs nedeniyle tedaviye alınmış, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de tedavisine başlandığı yoğun bakımda 64 gün kalmış ve 9 Kasım'da normal servise çıkarılmıştı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edilmişti.