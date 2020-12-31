Başkan Bozdoğan: ‘İşçimizi enflasyona da pandemiye de ezdirmedik’
Tarsus Belediyesi, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle, belediyedeki en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu. Kadrolu işçilerin taban yevmiyelerine de yüzde 15 zam yapıldı. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “İşçimizi enflasyona da pandemiye de ezdirmedik” dedi.
Tarsus Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesi ile Tarsus Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Böylece, Tarsus Belediyesi’nin en düşük işçi maaşı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretten 675 lira fazla oldu. Belediye, ayrıca, 193 kadrolu işçinin günlük taban yevmiyelerinde de yüzde 15,5 oranında iyileştirmeye gitti. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Bozdoğan, “Pandemi sürecinde özveriyle çalışan işçilerimizin aileleriyle birlikte daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak belediye olarak görevimiz. Daha iyi bir yaşamın yolu da ekonomik gelirden geçiyor. Belediyelerimizin olanakları belli. Gönül ister ki emekçi kardeşlerimize çok daha yüksek ücretler ödeyelim. Şartlarımızın elverdiği ölçüde işçilerimizin ücretlerini artırdık. Şunu söyleyebiliriz, işçimizi enflasyona da pandemiye de ezdirmedik. İşçi sendikalarının tüm asgari ücretliler için önerdiği üst sınıra yakın bir maaş belirledik. İşçilerimize, belediyemize, Tarsusumuza verdikleri emekler için teşekkür ediyorum” dedi.
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