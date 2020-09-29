Başkan Ekrem Oran'dan "İkametini al gel" çağrısı: Hedef 50 bin Çeşmeli

29 Eylül 2020 Salı, 12:16

Çeşme Belediyesi özellikle yaz artan nüfus ihtiyacını karşılayabilmek için kolları sıvadı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 44.400 olan nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla “Birinci ikameti Çeşme’ye taşıyoruz” diyerek bir kampanya başlattı.

Turizmin gözde kenti Çeşme’nin Yaz aylarında nüfusu 1.5 milyonu aşıyor. Çeşme’de turizm sektörünü geliştirmeyi hedefleyen Çeşme Belediyesi ilçe nüfusunu 50 binin üzerine çıkararak hizmet için gelirini de arttırmayı hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlara seslenen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Koronavirüs nedeniyle online eğitim sistemine geçilmesi üzerine yazlıkçılar evlerine dönmedi. Çeşme’nin nüfusu şu an 300 bin civarında. Çeşme’de yazlığı olan ve yılın bir çok zamanı burada yaşamayı tercih eden vatandaşlarımızın ikametlerini Çeşme’ye alarak kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz” dedi. Nufüsun 50 binin üzerine çıkmasıyla daha kaliteli hizmet verilebileceğini dile getiren Başkan Oran, “Nüfusumuz arttığında personel kadromuzda daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Ayrıca genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz. Sevgi emek ister, haydi göreve!” diye konuştu.

Başkan Oran sözlerine şu şekilde devam etti: “Hepimizin de bildiği gibi ilçemizin merkez nüfusu kışın 44.400, yazları ise 1,5 milyon civarında. Bu kadar değişken bir nüfusa sahip ilçe belediyesi olarak zor şartlarda hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu yüzden Çeşme’yi seven herkesin birinci ikametini ilçemize aldırmasını istiyorum. İlçemizde özellikle pandemi sürecinde artan nüfusun ikametlere de yansımasını istiyoruz. El ele verelim nüfusumuzu arttıralım! Çeşme sevdalılarının bizi duyup kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz.”