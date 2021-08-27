Başkan Eriş’ten Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Başkan Mehmet Eriş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Ödemiş Belediyesi bünyesinde Otamış Halkın Marketi markasıyla üretilen ürünleri armağan etti.
Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Eriş, Kılıçdaroğlu’nu Ödemiş’te düzenlenecek Süs Bitkileri Fuarı’na davet etti.
Eriş, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na Otamış Halkın Marketi markası ile Ödemiş'in yazdığı yeni başarı öyküsünü anlattık. Tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı kentimizde üretici kooperatiflerimizle işbirliğimizi, zor günler yaşayan hayvancılığımızı, süs bitkileri üretimimizi konuştuk. Tarihi Birgi’nin UNESCO Dünya Mirası yolculuğunu paylaştık. Üreticilerimizin sorunlarını, talep ve beklentilerini aktardık. Genel başkanımızı Ödemiş Süs Bitkileri Fuarı’mızın açılışına davet ettik” diye konuştu.
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