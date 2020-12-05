Başkan Gümrükçü'den deprem gönüllülerine teşekkür: Birlikte daha güçlüyüz
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde İzmir Depreminden etkilenen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürdükleri çalışmalara bireysel ve kurumsal olarak destek veren gönüllülerle online toplantıda bir araya geldi.
30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve birçok çevre il ve ilçeden hissedilen depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Bayraklı'da kurulan çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçlarıyla ilk günden itibaren yakından ilgilenen Başkan Utku Gümrükçü, bu süreçte yardım çalışmalarına gönüllü olarak destek veren vatandaşlarla zoom üzerinden düzenlenen online toplantıda bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.
Depremin açtığı yaraları gönüllü vatandaşların desteğiyle daha kolay sardıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Öncelikle depremde kaybettiğimiz bütün canlarımızı bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyorum. Gönüllülerimiz gerek depremden hemen sonra gerekse ilerleyen süreçte depremzedelerimizin ihtiyaçlarına yetişemeyeceğimizi düşündüğümüz her an gösterdikleri dayanışmayla bizlere güç verdiler. Özellikle kadın ve çocuklarımızın bu süreci en az hasarla atlatmaları için fedakarca sorumluluk aldılar. Böylece depremzedelerimizin eski normal yaşantılarına daha hızlı dönmelerini sağladık. Bireysel ve kurumsal olarak dayanışmamıza omuz veren tüm gönüllülerimize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyor, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyorum” dedi.
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