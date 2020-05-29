Başkan Gümüş maske ve önlük dağıttı

29 Mayıs 2020 Cuma, 07:41

Başkan Gümüş, “Koronavirüs kapsamında kuaförlerimiz ve berberlerimiz son derece steril olmaya ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hizmet veriyorlar. Alınan karar gereği randevusuz müşteri almıyorlar. Biz de işletmelerimize küçük de olsa destek olmak istedik. İlçemizdeki tüm berber ve kuaförlere maske ve önlük dağıtıyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.