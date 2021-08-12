Başkan Gürün: Muğla’da orman yangınları sona erdi

12 Ağustos 2021 Perşembe, 17:44

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 29 Temmuz’dan itibaren Muğla’nın 11 ilçesinde başlayan orman yangınları ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Köyceğiz yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte orman yangınlarının sona erdiğini ifade eden Başkan Gürün, “Sevgili hemşerilerim, 29 Temmuz itibari ile başlayan orman yangınları bu gece itibariyle kontrol altına alındığı resmi kurumlar tarafından bildirildi. Hepimize büyük geçmiş olsun. Orman varlığımız ve onun içerisinde yaşayan çok değerli canlılarımız kayboldu. Bir vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu kayıplarımızın hepsi şuan tespit ediliyor. Yaralarımızın sarılması ile ilgili yapamayacağımız bir şeyimizin olmadığını bilmenizi isterim. Bu duyguyla geleceğe bakmamız lazım. Yüzlerce araç, gereç ve elemanıyla yangını söndürmek adına bize katkı yaptılar. Türkiye’nin her yerinden gelen yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Hepimize tekrar tekrar geçmiş olsun. Güzel günlerde beraber olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

BAŞKAN GÜRÜN'DEN ALEV SAVAŞÇILARINA: İYİ Kİ VARSINIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün’in dayanışma anlayışı ile Türkiye'din dört bir tarafından Muğla'ya gelerek yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerini de törenle uğurladı. Başkan Gürün, ekiplere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizlere ne kadar teşekkür etsek az, kilometrelerce uzaktan yangınla mücadele için geldiniz ve Muğla'mız için var gücünüzle çarpıştınız. Yolunuz açık olsun, sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Muğla’mızın birer evladı, kahramanısınız ve iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.