Başkan Karalar: ‘Belediyede en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak’

26 Aralık 2020 Cumartesi, 13:48

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TV A ve Koza TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, belediye çalışanlarına iişkin konuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücretin 3 bin 100 lira olacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemizde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa dahi, Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki en düşük işçi maaşı 3 bin 100 lira olacaktır” dedi. Karalar, “Çalışanlarımızın geçmişten kalan bazı alacaklarının ödenmesiyle ilgili uzun süredir yürüttüğümüz bir çalışmamız vardı. Arkadaşlarımızın zaten 2017-2018’den kalan alacaklarını ödemiştik. 2019 başından 2020’ye kadarki ikramiye, mesai, yolluk, yolluk, bayram parası alacaklarının tamamını ödeyeceğiz. Kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.