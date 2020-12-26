Başkan Karalar: ‘Belediyede en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak’
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanlar için en düşük ücretin 3 bin 100 lira olacağını ve işçinin geçmişten kalan ikramiye, mesai, yolluk ve bayram alacaklarının tamamının ödeneceğini duyurdu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TV A ve Koza TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, belediye çalışanlarına iişkin konuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücretin 3 bin 100 lira olacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemizde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa dahi, Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki en düşük işçi maaşı 3 bin 100 lira olacaktır” dedi. Karalar, “Çalışanlarımızın geçmişten kalan bazı alacaklarının ödenmesiyle ilgili uzun süredir yürüttüğümüz bir çalışmamız vardı. Arkadaşlarımızın zaten 2017-2018’den kalan alacaklarını ödemiştik. 2019 başından 2020’ye kadarki ikramiye, mesai, yolluk, yolluk, bayram parası alacaklarının tamamını ödeyeceğiz. Kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
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