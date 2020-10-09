Başkan Karalar temel atma törenleri için Aladağ’da
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çeşitli açılışlar ve temel atma töreni için Aladağ’a geldi. Karalar, esnafla, halkla ve muhtarlarla sohbet etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın Toros Dağları’ndaki ilçelerinden Aladağ’da gerçekleştirdiği bir dizi yatırımın açılışını yaptıı. Başkan Zeydan Karalar, ilçeye yapılan köprü, 60 km sathi kaplama yol, 21.5 km su isale hattı, 180 metre istinat duvarı ve 7 adet su deposunun açılışını yaptı. Ayrıca 12 km’lik beton yolun temelini attı. CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP il kadın ve gençlik kolları başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Aladağlıların katıldığı beton yolun temel atma töreni, Kıcak Köyü’nde yapıldı.
‘600 bin ton asfalt döktük’
Burada konuşan Karalar, “Adana’ya geçmişte yapılan hizmetleri araştırdım. En fazla 2018 yılında 445 bin ton asfalt dökülmüş. Biz 2020 Eylül itibariyle, yılın tamamlanmasına 3 ay kala 600 bin ton asfalt döktük. Kötü mali tabloya rağmen bunları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Dönem sonuna kadar inşallah Aladağ’da su ve yol sorunu kalmayacak. Burada yaptığımız her iş sağlam ve ömürlük” dedi.
‘Halk kart verilecek’
Karalar Kabasakal Köyü’nde de köprü açılışı gerçekleştirdi. Burada konuşan Karalar, 2021’de köylerde halk kart dağıtacaklarını duyurdu. Karalar, Sinanpaşa Mahallesi’nde de, bölgeyi iki noktada heyelan tehlikesinden kurtaran 180 metrelik istinat duvarının açılışını gerçekleştirdi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’i ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ilçenin sorunlarıyla ilgili güncel bilgi aldı, iş birliği yapılıp destek verilmesi konusunda görüş belirtti.
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