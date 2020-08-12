Başkan Oran: Çeşme pahalı algısına son veriyoruz

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:57

Tekke Plajı ve Restoranı başta olmak üzere, Meydan Kafe, Seyir Kafe, İskele Kafe Ilıca Kafe ve Çeşme Kafe’yi geçtiğimiz günlerde vatandaşların kullanımına açan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran belediye işletmelerine bir yenisini daha ekledi. “Alaçatı Paraçatı” algısına son vermek isteyen Başkan Oran, “2 liraya çay, 5 liraya kahve” içilecek kafeteryaları faaliyete açarak vatandaşların takdirini topladı.

Çeşme’de hayat şartlarının çok pahalı olduğunu dile getiren vatandaşlar, Çeşme’yi halkçı belediye ile tanıştıran Başkan Oran’a teşekkür etti. Kentin farklı noktalarındaki kafeteryaları kullandıklarını belirten Çeşmeliler, hizmet kalitesinden son derece memnun olduklarını belirtti.

"ÇEŞME ARTIK PAHALI DEĞİL"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme artık pahalı değil. Faaliyete geçirdiğimiz işletmelerimizde vatandaşlarımız uygun fiyata hizmet alabiliyor. Gençlerimize ve kadınlarımıza iş imkanı sağladığımız bu işletmelerin sayısını her geçen gün arttırmaya devam edeceğiz. Çeşme’de her keseye uygun hizmet mümkün. Belediye olarak bu konuda üzerimize düşeni en kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.