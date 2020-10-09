Başkan Osman Gürün: Vatandaşın yanındayız
Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında aile, kadın danışma merkezleri ve psikolojik danışma hattı ile vatandaşların hizmet götürüyor.
Özellikle nüfusun fazla olduğu ilçelerde hayata geçirilen danışma merkezleri nde çalışan görevliler destek almak isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sorunlarını dinliyor. Alanında uzman ekiplerin yaptığı görüşmelerle vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışıyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hemşerilerinin herkese anlatamadığı, sıkıntılarını paylaşamadığı, bir dost ya da bir omuz aradığı durumlarda Büyükşehir danışma merkezlerinin yanlarında olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Büyükşehir ailesi olarak birçok konuda olduğu gibi aile, kadın ve psikolojik danışma merkezlerimiz ile yurttaşlarımızın yanındayız. Toplumun en önemli yapı çekirdeği olan aile müessesinde yaşanan herhangi bir olumsuzluk, son zamanlarda kadınlarımıza yönelik artan şiddet olayları, kimselere anlatamadıkları özel durumları ve içindekileri birilerine anlatıp o yükten kurtulma isteği gibi durumlar için alanlarında uzman ekiplerimiz görevlerinin başında.Siz hemşerilerimizin sorunlarının çözülmesi, yüzünüzdeki gülümseme bizleriçin her şeyden daha önemli. Mutlu ve sağlıklı bireyler, sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü Muğlalılar için her zaman yanınızdayız” dedi.
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