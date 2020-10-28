Başkan Osman Gürün'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:24

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Genç ve idealist bir subay. İleri görüşlü, memleketin her karış toprağını ve en önemlisi de insanını çok iyi tanıyan bir vatansever. İşgal altında ve yönetenlerin hıyanet içinde olduğunu gören, ülkesini yine ulusun kararlığının ve azminin kurtaracağını bilen bir komutan. Türk Milleti’nin cesareti ve fedakarlığı ile neleri başarabileceğinin en güzel örneklerini bizzat yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha vatan toprakları düşmandan kurtulmamışken Cumhuriyet’i fikirlerine yerleştirmişti. Halkın kendi kendini yönetmesi, hür iradesi ile fikirlerini ortaya koyabilmesi, kayıtsız, şartsız ulus egemenliği Cumhuriyet ile olabilirdi. Kuvayi Milliye’nin cesareti, işgal altında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin özgürlük haykırışı, 1921 Anayasa’sının 1.maddesindeki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır.” ilkesiyle Cumhuriyet’i tarif etmiş ve 29 Ekim 1923’de Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’i ilan etmiştir.” dedi.

ATATÜRK DEVRİMLERİ GELECEĞİMİZİ AYDINLAYIYOR

1923’den sonra Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri ile bu topraklarda çok şeyin değiştiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Cumhuriyet’in ilelebet bu topraklarda Atatürk’ün aydınlığı ile yaşayacağını belirtti. Başkan Gürün; “Cumhuriyet, halk, hür irade, özgürlük, demokrasi, adalet, kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, eğitim, tarım, sanayi, fabrika, yerli ve milli olabilmek demektir. Cumhuriyet fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillerle çağa ayak uydurmak ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmak demektir.

Cumhuriyeti’mizin 97.yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilke ve devrimleri ile dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük bir coşku ve gururla kutluyorum.” dedi.