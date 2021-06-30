Başkan Rıza Akpolat komşularıyla buluştu
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Petrol Sitesi’nde komşularıyla buluştu. Beşiktaşlı komşularının talep ve önerilerini dinleyen Akpolat, 24 aylık görev sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.
Göreve geldiği ilk günden itibaren katılımcı yönetim anlayışını vurgulayan ve bu kapsamda Açık Mikrofon etkinlikleri, Halk Toplantıları gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün akşam Nisbetiye Mahallesi’nde Petrol Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Bugüne kadar hayata geçirilen projeleri, çalışmaları ve yeni hedeflerini anlatan Başkan Akpolat, komşularının talep ve önerilerini dinledi.
Beşiktaşlı komşularıyla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Petrol Sitesi’nde yaşayan komşularımızla bir araya geldik. 24 aylık görev sürecimiz boyunca hayata geçirdiğimiz çalışmaları kendilerine sunduk, talep ve önerilerini dinledik. Katılımcı demokrasi uygulamalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü Beşiktaş’ta Birlikte varız” ifadelerini kullandı.
Başkan Akpolat, bu akşam ve yarın da komşu buluşmalarına devam edecek.
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