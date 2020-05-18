Başkan Şeniz Doğan'dan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:01

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “19 Mayıs 1919 tarihi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a yak basarak Anadolu’da Milli Mücadeleyi başlattıkları, milletimizin umutlarının yeşermeye başladığı, Türk halkının bağımsızlıktan ve özgürlükten en zor şartlarda bile vazgeçmediği, anlamlı bir gündür." dedi.

'TÜRK GENÇLİĞİ ATASI'NIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAK'

Başkan Doğan mesajında "Bu anlamlı ve özel günün, 101. yıldönümünü kutlamanın büyük gururu ve onuru içerisindeyiz. Bu anlamlı gün, Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni de ‘Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri, ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak’ diyerek gençlere emanet etmiştir. Biliyoruz ki, Türk gençliği de kendisine Atası tarafından emanet edilen bu değere her zaman sahip çıkacaktır. Bizler, böylesine gençleri önemseyen, onlara inanan ve geleceği onların aydınlatacağını düşünen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak, gençlerimizi fazlasıyla önemsiyor, onların düşüncelerini ve projelerini değerlendiriyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile geleceğimizin aydınlık yarınları olan gençlerimizin, Merkezefendimizin, Denizlimizin ve ülkemizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi ve milli mücadeleye destek veren kahraman milletimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

