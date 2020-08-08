Başkan Soyer çiftçilerle birlikte hasada katıldı: Başka bir tarım mümkün
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık’ın Yayakent Köyü’nde, domates hasadı ve kurutması yapan üreticileri ziyaret etti. Kentte tarımın gelişmesi, küçük üreticinin desteklenmesi için “Başka bir tarım mümkün” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Tunç Soyer, burada işçilerle birlikte domates hasadına katıldı.
Amaçlarının, üretenlerin alın terinin karşılığını almasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Soyer, şöyle devam etti: “Ürünlerin katma değerini yükselterek, pazarlama kabiliyetini arttırarak, daha iyi pazarlayarak k atma değeri yükselterek olur. Üreticilerin emeklerinin karşılığını almasına imkan vermek lazım. Yapmak istediğimiz şey bu. Bunu yapmak için de kooperatif bünyesindeki üreticimizin sayısını çoğaltmak, birbirleriyle daha güçlü bir dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.”
“ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ”
Tunç Soyer, “Bu topraklarda üreticinin ürettiğinin karşılığını alması lazım. Bütün derdimiz bu. Eğer doğru ambalaj yapabilirsek, iyi örgütlenebilirsek, iyi pazar araştırması yapabilirsek, girdi maliyetlerini aşağı çekecek ama aynı zamanda pazarlama fiyatlarını yukarı çekecek çalışmalar yapabilirsek bunlar mümkün. O nedenle bu makus talihi yeneceğiz ve mutlaka üreticinin durumunu iyileştireceğiz.Üreticinin yüzünü güldüreceğiz” dedi.
Soyer, “Burada hem kurutma tesisi hem salça tesisi yapmayı düşünüyoruz. Üreticiyi sadece özel sektörün eline bırakmamalıyız. Böylece hem fiyatın daha düzgün şekilde regüle olmasını sağlamak istiyoruz hem de üreticinin emeğinin karşılığını almasını, cebine daha çok para girmesini sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
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