Başkan Soyer’den Alevi yurttaşlara 'Diyalog Merkezi' sözü

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:45

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alevi toplumunun yöneticilerini makamında ağırladı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Aydın, Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Gani Kaplan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut’un olduğu ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da eşlik etti.

Alevi toplumunun taleplerini dile getiren liderler, belediye bünyesinde bir İnanç Masası kurulması ve İzmir genelindeki 7 cemevinin Alevi toplumuna tahsis edilmesiyle ilgili taleplerini dile getirdi. Demokrasi ve bir arada yaşama kültürü üzerine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Taleplerinizin her biriyle ilgili çözüme en az sizin kadar biz de talibiz ve yakınız” dedi. Ekonomik sıkıntı, ayrımcılık ve kutuplaşmanın sebebinin demokrasiden uzaklaşmakla ilgili olduğunu söyleyen Soyer, “Bir toplumu ileriye taşıyan şey demokrasidir. Farklılıklarımızı budadıkça refahtan, adaletten uzaklaşıyoruz. Demokrasi bir arada yaşamanın hukukudur. Biz bütün belediyecilik anlayışımızı daha demokratik bir yönetim anlayışını nasıl tesis edebileceğimiz üzerine kuruyoruz” dedi.

Cemevlerinin tahsisiyle ilgili de konuşan Soyer, bunu en başından beri hedeflediklerini, ancak Alevi toplumunun bu konuda ortak bir mutabakat içinde olması gerektiğini söyledi. Soyer, İnanç Masası’yla ilgili ise İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Diyalog Merkezi kuracaklarını belirterek yanıt verdi. Soyer, “Bu Diyalog Merkezi bu toplum içinde haksızlığa uğramış, kendini ifade edememiş kim varsa onlarla belediyemizin doğrudan iletişime geçebileceği bir yapı olacak. O yapının içinde bir İnanç Masası da olur. Çünkü bunun eksikliğini hissediyoruz. O masanın yetkilileri sorun ne ise çözümü için üzerine düşen ne varsa yapmakla mükellef olacak” dedi. Cemevlerinin imar planına ibadethane olarak işlenmesiyle ilgili 2020 yılının ocak ayında meclis kararı aldıklarını da hatırlatan Soyer, “Bu, Türkiye’de bütün CHP’ li belediyelere örnek olarak gösterebileceğiniz örnek bir çalışmadır” dedi.